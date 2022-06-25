2022/06/25 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وجهت محكمة أميركية، الجمعة، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطة ومعه كمية ضخمة من مخدر “الفينتانيل” الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاما وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن […]

ظهرت المقالة أميركا..



ضبط كمية من المخدرات “تكفي لقتل 12 مليون شخص” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. ضبط كمية من المخدرات “تكفي لقتل 12 مليون شخص”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. ضبط كمية من المخدرات “تكفي لقتل 12 مليون شخص”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).