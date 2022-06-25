ماذا قالت مصورة مثلية عن مشاركات مجتمع الميم في مسابقات ملكات الجمال؟

2022/06/25 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور عقد من الزمن على وصول زانيليه موهولي إلى التصفيات النهائية في حفل تتويج ملكة جمال جنوب إفريقيا، حمل عنوان "ملكة جمال سابفو" (Ms Sappho)، أعادوا بناء هذه اللحظة كإعلان جريء عن الجمال الأسود الشاذ عن القاعدة.

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