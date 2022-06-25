2022/06/25 | 19:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BERc4sA7ISM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الجحيشي: استهداف شركة دانة غاز بهذا التوقيت غايته سياسية واضحة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الجحيشي: استهداف شركة دانة غاز بهذا التوقيت غايته سياسية واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).