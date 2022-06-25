2022/06/25 | 19:30 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق | عواصف ترابية تضرب عددا من المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FCBKhriVnR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق | عواصف ترابية تضرب عددا من المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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