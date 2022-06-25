العراق يستورد من دولة مجاورة ما مقداره 9.5 مليار دولار

2022/06/25 | 19:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت ان تحقق اكبر الارباح عبر تنظيم المعارض التجارية.

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