مدرب وطني الصالات: سنلعبُ بكلِ طاقتنا أمام الكويت

2022/06/25 | 19:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ مُدربُ المُنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات (ناظم الشريعة) على أهميّةِ مُباراةِ الكويت يوم غدٍ في نصفِ نهائي كأس العرب.وقالَ المُدرب في المُؤتمرِ الصّحفي الذي عقدَ اليوم السبت: “حققنا المَطلوبَ في المُبارياتِ السابقة التي كانت فيها المنافسةُ صعبةً للغاية، والآن نخوضُ تحدياً جديداً في البُطولةِ باللعبِ في نصفِ النهائي أمام المنتخبِ الكويتي”.وأشار إلى إن […]

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