2022/06/25 | 20:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسحابات السياسية.. وهم يلاحق زعامات مهزوزة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p_oJ9zmvJR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسحابات السياسية.. وهم يلاحق زعامات مهزوزة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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