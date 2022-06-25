تيار الحكمة يهاجم أصحاب ’التصريحات المجانية’: يحاولون خلط الأوراق

2022/06/25 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏التصريحات المجانية والمزاعم التي تحاول خلط الاوراق وتضليل الجمهور حول مشاركة (الحكمة) في الحكومة القادمة إنما تعبِّر عن نوازع أصحابها وما اعتادت عليه الأصوات المعروفة بهذه الصنعة .‎ #موقفنا_شاخص_ومعروف_ولم_يطرأ_عليه_تغيير نوفل ابو رغيف

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