صلاحيات رئيس البرلمان تنتقل لعائلته..”حصانة وجوازات دبلوماسية وتجاوزات”

2022/06/25 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد المحلل السياسي إبراهيم السراج، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شمل أفراد عائلته بالصلاحيات التي يملكها داخل قبة البرلمان، فيما بين أن عدم جدية حكومة الكاظمي في التعامل مع التجاوزات على الأجهزة الأمنية شجع اخ الحلبوسي في التعدي على القانون.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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