دراسة تكشف:

2022/06/25 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة كبيرة، هي الأولى من نوعها شملت الرضع والأطفال الصغار، إلى أنّ الأطفال الأصغر سنًا يمكنهم أن يعانوا من "كوفيد طويل الأمد".

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