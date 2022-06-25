2022/06/25 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، انحسار العواصف الترابية خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت أنها ستنحسر بتراجع تأثيرات المنخفضات الجوية.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العواصف الترابية ستشهد تراجعاً في الفترة المقبلة إذ لن تكون هناك منخفضات قوية كالتي مرت بها البلاد في شهري نيسان وآيار الماضيين".وشهد عدد من مدن البلاد عاصفة ترابية متوسطة إلى شديدة اليوم السبت.وأضاف، أن "البلاد تتأثر حالياً بعواصف ترابية وغبار كثيف وانخفاض في درجات الحرارة وستزول هذه العوامل تدريجياً صباح غد الأحد".وأوضح أن "هيئة الأنواء الجوية توقعت في وقت سابق وجود حال غير مستقر في الطقس بسبب قلة الأمطار وهشاشة التربة"، مبيناً أن "العراق من بين أكثر 13 دولة تأثرت بالعوامل المناخية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تتوقع موعد انحسار العواصف الترابية في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تتوقع موعد انحسار العواصف الترابية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).