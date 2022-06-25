لأول مرة في التاريخ.. العراق يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الاثقال

2022/06/25 | 20:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، فوز عضو الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال محمد حسن جلود، برئاسة الاتحاد الدولي للعبة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “محمد حسن جلود عضو الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال، فاز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الاثقال فيالانتخابات التي جرت في العاصمة الالبانية تيرانا”.ويعتبر جلود اول شخص […]

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