القبض على مطلوب بالإرهاب وسط بغداد

2022/06/25 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، تلقي القبض على مطلوب بالإرهاب وسط العاصمة بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء، تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات […]

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