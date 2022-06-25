2022/06/25 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقال قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الملقب "جزار حلب" نتيجة التقدم البطئ في دونباس.

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