إغلاق 5 محطات تعبئة وقود ومصادرة 92 ألف لتر مهرب بمحافظتين

2022/06/25 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، إغلاقه 5 محطات لتعبئة الوقود ومصادرة نحو 92 ألف لتر مهرب في محافظتي ديالى والبصرة.

وأوضح الجهاز، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني، تمكنت من رصد مخالفات عديدة لبعض المحطات في محافظة ديالى".

وأضاف، أن "مفارز الجهاز باشرت باغلاق محطة (اللؤلؤ) واعتقال صاحبها و(3) من العاملين فيها، لقيامهم بتهريب نصف الكمية المخصصة للمحطة والبالغة 18 ألف لتر من البنزين، عبر سحب المنتوج من عدادات التعبئة وتفريغه في خزانات المحطة تحضيراً لبيعه خارج المحافظة"، مبينا أن "مفارز الجهاز تمكنت ايضا من ضبط عجلة حمل على متنها خزان يحتوي على 1200 لتر من مادة البنزين المهرب واعتقال صاحبها".

وتابع البيان، أن "مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة، تمكنت من إيقاف تهريب 72 ألف لتر من البنزين خارج المحافظة من محطتي (الجزر الأربعة والحي المركزي)، بعد تعمد القائمين على إدارة المحطتين من إغلاقهما، وقد جرى اعتقالهم وتغريمهم مبلغ 14 مليون دينار"، منوها بأن "مفارز الجهاز المنتشرة داخل محطتي (شواطئ المعقل، والبيبان المشيدة) ضبطت عجلتي حمل (صهريج) بحوزتهما نحو 22 لوحة تسجيل لعجلات لسحب كميات كبيرة من منتوج (الكاز) وبيعه في السوق السوداء عبر تبديل أرقام العجلة في كل تعبئة بالاتفاق مع أصحاب المحطات؛ وتم التحفظ على العجلتين واعتقال 3 أشخاص كانوا يستقلونهما".

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