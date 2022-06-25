وفاء عامر تحتفل بجمع تبرعات تبلغ 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة “رقية”

2022/06/25 | 20:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إحتفلت الفنانة وفاء عامر بنجاح حملة شاركت فيها لجمع تبرعات بلغت 40 مليون جنيه لعلاج الطفلة رقية، التي تعاني ضموراً عضلياً، وتحتاج بشكل عاجل لحقنة يبلغ ثمنها ٤٠ مليون جنيه مصري يجب أن تأخذها قبل أن تتم عامها الثاني وإلا فقدت الأمل نهائيا في الشفاء من المرض.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابه بموقع انستغرام “الحمد لله رب العالمين اكتمل المبلغ والبركة في حب الناس وتكاتفهم، شكراً من القلب لكل من دعى وأسهم ولو بجنيه.

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