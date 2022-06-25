صحيفة امريكية: قانون الضرائب غير عادل ويفقر المجتمع

2022/06/25 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..وصفت صحيفة كوارك ديلي قانون الضرائب الامريكي اكثر قانون انعداما للمساواة بين المواطنين في البلاد بحيث يرقى الى قضية حقوق الانسان بالدرجة الاولى.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” السيناتور الامريكي بيرني ساندرز ربط التقرير بوصف مقرر الامم المتحدة فيليب ألستون بشأن الفقر المدقع في الولايات المتحدة انتقد ألستون التشريع الضريبي […]

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