2022/06/25 | 20:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 02JwqkpXx7k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكشف عن الجهات المنفذة لضربات حقل كورمور النفطي بات وشيكاً ! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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