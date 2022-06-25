مبعوثة بريطانيا.. وخطورة تدويل القرن الأفريقي على مصر - حاتم الجوهرى

2022/06/25 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى ردا على قيام الصين بعقد "المؤتمر الأول للصين والقرن الإفريقي حول الأمن والحوكمة والتنمية" الأسبوع الماضي، والذي عرف أيضا بمؤتمر السلام الأول في القرن الأفريقي، قامت بريطانيا في اليوم الثاني مباشرة لانعقاد المؤتمر بالإعلان يوم الثلاثاء الماضي أيضا 21 يونيو 2022م عن تعيين مبعوث خاص بها لمنطقة القرن الأفريقي، وهي سارة مونتغمري المسئولة السابقة عن قسم الخليج واليمن وإيران، في الأمن القومي البريطاني.

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