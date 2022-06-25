الأنواء الجوية: العواصف الترابية ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة

2022/06/25 | 20:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، انحسار العواصف الترابية خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت أنها ستنحسر بتراجع تأثيرات المنخفضات الجوية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، إن “العواصف الترابية ستشهد تراجعاً في الفترة المقبلة، إذ لن تكون هناك منخفضات قوية كالتي مرّت بها البلاد في شهري نيسان وآيار الماضيين”.

وأضاف، أن “البلاد تتأثر حالياً بعواصف ترابية وغبار كثيف وانخفاض في درجات الحرارة وستزول هذه العوامل تدريجياً صباح غد الأحد”.

وأوضح أن “هيئة الأنواء الجوية توقعت في وقت سابق وجود حال غير مستقر في الطقس، بسبب قلّة الأمطار وهشاشة التربة”، مبيناً أن “العراق من بين أكثر 13 دولة تأثرت بالعوامل المناخية”.

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