2022/06/25 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أكدَ مُدربُ المُنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات (ناظم الشريعة) على أهميّةِ مُباراةِ الكويت يوم غدٍ في نصفِ نهائي كأس العرب.
وقالَ المُدرب في المُؤتمرِ الصّحفي الذي عقدَ اليوم السبت: “حققنا المَطلوبَ في المُبارياتِ السابقة التي كانت فيها المنافسةُ صعبةً للغاية، والآن نخوضُ تحدياً جديداً في البُطولةِ باللعبِ في نصفِ النهائي أمام المنتخبِ الكويتي”.
وأشار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريعة : نحترم الكويت ونتطلع للفوز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدَ مُدربُ المُنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات (ناظم الشريعة) على أهميّةِ مُباراةِ الكويت يوم غدٍ في نصفِ نهائي كأس العرب.
وقالَ المُدرب في المُؤتمرِ الصّحفي الذي عقدَ اليوم السبت: “حققنا المَطلوبَ في المُبارياتِ السابقة التي كانت فيها المنافسةُ صعبةً للغاية، والآن نخوضُ تحدياً جديداً في البُطولةِ باللعبِ في نصفِ النهائي أمام المنتخبِ الكويتي”.
وأشار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشريعة : نحترم الكويت ونتطلع للفوز) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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