لوس آنجلوس الأميركي يضم جاريث بيل

2022/06/25 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكر تقرير إعلامي أمريكي، أن الويلزي جاريث بيل سيوقع مع فريق لوس أنجليس، عندما ينتهي تعاقده مع ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم.وقال الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، السبت، إن “بيل سينضم لفريق لوس أنجليس لمدة عام”.وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد هذا الشهر، وهو يبحث عن نادٍ جديد، […]

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