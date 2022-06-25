ضبط وكر لتهريب خزانات حديدية محمّلة بالنفط في كركوك

2022/06/25 | 21:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة نفط الشمال، اليوم السبت، ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة كركوك.

وذكر بيان للمديرية تلقته خبر برس (واخ)، إنه “تستمر مديرية شرطة الطاقة، وبتوجيه المدير العام اللواء غانم الحسيني، بضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته”، وأوضح البيان أنه “ضمن الجولات اليومية لدورياتنا، تمكنت قوة تابعة إلى مركز شرطة نفط كركوك من ضبط وكراً لتهريب النفط ومشتقاته والمتاجرة غير المشروعة في كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية”.

واضاف “حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على متهم وضبط خزانات حديدية محملة بمنتوج نفطي، إضافة إلى حاويات بلاستيكية ومواد أخرى تستخدم في عملية المتاجرة”.

وتابع البيان “تم إيداع المتهم التوقيف داخل إحدى مراكز شرطة النفط، لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.

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