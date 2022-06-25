2022/06/25 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن ارتفاع الاصابات بالحمى النزفية.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته(بغداد اليوم) أنه "تم تشخيص 6 حالات جديدة بالحمى النزفية في عموم محافظات العراق وحالة وفاة واحدة".

وبينت أنه "بذلك يكون المجموع 214 حالة مؤكدة مختبريا في عموم محافظات البلاد".

وبينت أنه "من ضمن الـ214 حالة سجلت منذ بداية 2022 توفي 36 شخص، فيما تماثل نصفهم للشفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن عدد إصابات ووفيات الحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن عدد إصابات ووفيات الحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).