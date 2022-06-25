2022/06/25 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القاء القبض على مطلوب بالإرهاب وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء، تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزتين من الأمن الوطني والأمن السياحي من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وبينت أن "ذلك تم داخل أحد الفنادق في منطقة البتاويين وسط العاصمة بغداد".

وأكدت أنه "تم إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).