2022/06/25 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمى النزفية.. العراق يعلن تسجيل 6 حالات جديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمى النزفية.. العراق يعلن تسجيل 6 حالات جديدة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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