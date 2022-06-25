في يوم غد.. المرور تقطع طريق في بغداد

2022/06/25 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم قطع الطريق.

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