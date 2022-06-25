بوتين: موسكو ستسلم بيلاروس صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية

2022/06/25 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن روسيا ستسلم بيلاروس "في الأشهر المقبلة" صواريخ قادرة على حمل شحنات نووية، وذلك في ذروة التوتر بين البلدين والغرب على خلفية الحرب في اوكرانيا.

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