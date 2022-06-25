هجوم صاروخي ثالث على منشآت نفطية بالعراق خلال أسبوع

2022/06/25 | 21:09 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت منشآت تابعة لشركة "دانة غاز" الإماراتية للطاقة بمحافظة السليمانية بالعراق، هدفاً لهجمات صاروخية متكررة، إذ تعرضت السبت، 25 يونيو (حزيران)، لهجوم ثالث في أقل من أسبوع، وفق ما قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز".

وقال مصدران أمنيان ومصدر مطلع، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجمات الثلاث.

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وكانت جماعات مسلحة قال مسؤولون عراقيون، إنها مدعومة من إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة سابقاً.

وفي وقت سابق الجمعة، استهدف صاروخان من نوع "كاتيوشا" مقر إقامة الموظفين بشركة "دانة غاز" في حقل خور مور بمحافظة السليمانية.

والأربعاء، سقط صاروخ "كاتيوشا" داخل حقل خور مور من دون أن يسبب أي أضرار، وفق ما قال جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظة.

وقالت "دانة غاز" الخميس، إن العمليات مستمرة بشكل طبيعي في خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في العراق.

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