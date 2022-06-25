2022/06/25 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد….
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب ، بعد تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله الذي كشف فيه المجاميع المارقة المرتبطة بالمخابرات التركية التي تقصف حقول كردستان النفطية.
واطلق مغردون هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب استياءً لتمادي تركيا وتوسع قواتها داخل الاراضي العراقية جوياً وبرياً، واستمرار اعتداءاتها المتكررة داخل الأراضي العراقية.
فيما قصف مسلحون مجهولون اليوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب يتصدر ترند تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب ، بعد تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله الذي كشف فيه المجاميع المارقة المرتبطة بالمخابرات التركية التي تقصف حقول كردستان النفطية.
واطلق مغردون هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب استياءً لتمادي تركيا وتوسع قواتها داخل الاراضي العراقية جوياً وبرياً، واستمرار اعتداءاتها المتكررة داخل الأراضي العراقية.
فيما قصف مسلحون مجهولون اليوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب يتصدر ترند تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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