هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب يتصدر ترند تويتر العراق

2022/06/25 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب ، بعد تغريدة الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله الذي كشف فيه المجاميع المارقة المرتبطة بالمخابرات التركية التي تقصف حقول كردستان النفطية.واطلق مغردون هاشتاك #تركيا_لازم_تتادب استياءً لتمادي تركيا وتوسع قواتها داخل الاراضي العراقية جوياً وبرياً، واستمرار اعتداءاتها المتكررة داخل الأراضي العراقية.فيما قصف مسلحون مجهولون اليوم […]

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