“داخل فندق وسط بغداد”.. الشرطة الاتحادية تعلن القبض على مطلوب بالإرهاب

2022/06/25 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على مطلوب بالإرهاب وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقوات الشرطة الاتحادية في متابعة المطلوبين للقضاء، تمكّنت قوة من اللواء الثالث – الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بالإشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية ومفرزتين من الأمن الوطني والأمن السياحي، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب داخل أحد الفنادق في منطقة البتاويين وسط العاصمة بغداد”.

وأضافت، أنه “تمت إحالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه”.

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