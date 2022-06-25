2022/06/25 | 22:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة الصحة، السبت، تسجيلها ارتفاع نسبة الحالات الموجبة اليومية إلى 20% من عدد الفحوصات، فيما حذرت من حدوث زيادة تصاعدية بالحصيلة اليومية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للقناة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “نسبة الحالات الموجبة قياساً بعدد فحوصات كورونا اليومية ارتفعت إلى 20% وهذه نسبة مرتفعة وتؤكد ما حذرت منه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا وتحذر من زيادة الحالات الموجبة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا وتحذر من زيادة الحالات الموجبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).