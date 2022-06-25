2022/06/25 | 22:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vCcL4Gk1bgk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي_قار.. أزمة الوقود تدخل أسبوعها الثالث ومخاوف من عودة الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي_قار.. أزمة الوقود تدخل أسبوعها الثالث ومخاوف من عودة الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).