2022/06/25 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dvFNRHeOq1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شح المياه وإلقاء المخلفات في الأنهار يفاقمان التلوث | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شح المياه وإلقاء المخلفات في الأنهار يفاقمان التلوث | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).