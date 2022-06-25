شاهد بالفيديو.. تحديات صحية كبيرة تواجه البلاد بعد تفاقم حالات كورونا والحمى النزفية والكوليرا

2022/06/25 | 22:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9taMWE107Lw

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