"أحبك من بديت".. أغنية جديدة لقاسم السلطان

2022/06/25 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - أحمد سميسم أعلن الفنان قاسم السلطان، عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان "أحبك من بديت".وقال السلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " قريباً سيكون فيديو كليب أغنية (أحبك من بديت) جاهزاً للمشاهدة وبين متناول الجمهور العراقي خصوصاً والعربي عموماً"، لافتا الى ان "الفيديو كليب سينشر على قناته في اليوتيوب خلال الأيام المقبلة".وأضاف، ان "الأغنية من كلمات الشاعر فقار الماجد والحان يوسف الحنين وتوزيع عزيز ثامر بينما في المكس وماسترينغ حسن العراقي ومن إخراج المخرج اللبناني بلال زيبارا"، موضحاً أن "الأغنية صورت في لبنان في ظل أجواء جميلة خلابة لاعجاب الجمهور".

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