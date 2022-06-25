2022/06/25 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم السبت، ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته وإلقاء القبض على متهم في ذي قار.وذكر بيان للمديرية تلقته ايرث نيوز، انه “جهود مديرتنا مستمرة للقضاء على عصابات تهريب النفط ومشتقاته وكل من تسول نفسه التلاعب بمقدرات البلد الاقتصادية.وباشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني، قسم سيطرات […]

ظهرت المقالة في ذي قار..



ضبط وكر لتهريب النفط أولاً على ايرث نيوز.

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