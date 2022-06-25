بالأرقام.. (بغداد اليوم) تكشف كواليس تهريب البنزين الى كردستان وارتباط المافيات بالملف ومبالغ العملية

2022/06/25 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت شركة المنتوجات النفطية، السبت، عن تفاصيل مثيرة بشأن ملف تهريب المشتقات النفطية أبرزها البنزين الى كردستان، مبينة ان نحو سبعة ملايين لتر من مادة البنزين تهرب عبر مافيات لقاء مبالغ مالية ضخمة.

وقال معاون مدير عام المنتوجات النفطية إحسان موسى في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل ومن خلال الاجتماعات المنعقدة في قيادة العمليات المشتركة مع نائب قائدها الفريق اول الركن عبد الامير الشمري ورئيس جهاز الامن الوطني افضت لعمليات ضبط كبيرة ادت إلى استقرار تجهيز البنزين إلى المحطات سيما يوم أمس واليوم".

واضاف موسى ان "موضوع التهريب خطير جدا يعمل عليها ضعاف النفوس وبتالي وضعت آلية من هيئة التفتيش في الشركة بوجود الأمن الوطني والمشتركة شكلت بموجبها خلية في بغداد والمحافظات وهذه الإجراءات ورغم إنها بدأت منذ 48 ساعة الا انها ساهمت بالحد من التهريب واعادة الانسيابية بالمشتقات مع وجود انخفاض بالوقود اي قلة بالطلب وزيادة بالوقود بالمحطات وهذا يؤشر ان كميات كبيرة من المجهز تهرب".

وأوضح ان "اتفاقا جرى مع المشتركة والامن الوطني لاستمرار الرقابة على المحطات لإيقاف مافيات التهريب فعملية الاستفادة من المافيات مبالغ كبيرة وبتالي هناك ضعاف نفوس يعملون على هذا الأمر وبتالي نأمل أن تستمر الرقابة لكي نؤمن الكميات اللازمة من البنزين للمواطنين فهم يستحقون ذلك ونحن لا نقبل بمعاناتهم".

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