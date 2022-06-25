رقعة التظاهرات تتسع في الولايات المتحدة رفضا لإلغاء حق الإجهاض

2022/06/25 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الاحتجاجات، السبت، في أنحاء الولايات المتحدة غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.

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