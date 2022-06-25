2022/06/25 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في خطاب موجه إلى السكان أن صربيا وفرت 62% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بفضل اتفاق مع شركة غازبروم.وقال فوتشيتش: “بالنسبة للغاز، لدينا أخبار جيدة.قمنا بتمديد ووقعنا اتفاقية مع شركة غازبروم، والتي توفر حوالي 62٪ من احتياجاتنا من الغاز.وأعلن الرئيس الصربي في وقت سابق أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الصربي: روسيا توفر احتياجاتنا من الغاز بنسبة 62 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الصربي: روسيا توفر احتياجاتنا من الغاز بنسبة 62 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).