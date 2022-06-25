ديالى.. إصابة شرطي بهجوم “داعشي” في بعقوبة

2022/06/25 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شرطي بهجوم لعصابات “داعش” في بعقوبة مركز محافظة ديالى.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “داعش هاجم باسلحة خفيفة نقطة مرابطة قرب حوض الهاشميات 12كم شمال غرب بعقوبة ما أدى الى اصابة شرطي بجروح”.وأضاف، “القوات الأمنية بدأت بتمشيط البساتين المجاورة لتعقب الإرهابيين”.

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إصابة شرطي بهجوم “داعشي” في بعقوبة أولاً على ايرث نيوز.

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