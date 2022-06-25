2022/06/25 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن بايرن ميونخ رفض عرض برشلونة الجديد من أجل التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق البافاري.وينتهي عقد روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما) مع بايرن ميونخ في صيف 2023.وأعلن النجم البولندي رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم لديه اتفاق بالفعل مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايرن ميونخ يرد على عرض برشلونة الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايرن ميونخ يرد على عرض برشلونة الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).