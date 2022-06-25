توزيع كهرباء ديالى تكشف سبب انقطاع التيار الكهربائي عن ناحية كنعان

2022/06/25 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه هام:- إلى أهالي ناحية كنعان الكرام ، نسترعي أنتباهكم ونود إعلامكم سبب أنقطاع التيار الكهربائي عن ناحية كنعان يعود إلى عطل فني طارئ يصيب محطة كنعان المتنقلة ١٣٢/١١كف التابعة لشبكة نقل الطاقة فرع ديالى والتي تسببت بتوقف التيار الكهربائي عن عموم الناحية .ونود أن ننوه أيضآ أن صيانة محطة كنعان المتنقلة ١٣٢/١١ ك.ف […]

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