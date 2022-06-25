منتخبنا للناشئين يتغلب على نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا

2022/06/25 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتغلب منتخبنا للناشئين على نظيره الأردني بنتيجة (2-0) ويتأهل بالعلامة الكاملة إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن.وسجل هدفي المنتخب العراقي كل من امير جواد في الدقيقة (68) وكرار جعفر في الدقيقة (73).وبهذه النتيجة تأهل منتخبنا الى الدور النصف النهائي من البطولة بالعلامة الكاملة بعد تصدره المجموعة الاولى بـ 9 نقاط .

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