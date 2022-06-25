آبل تعلن موعد طرح نظارتها للواقع المختلط

2022/06/25 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من المحتمل أن تعلن شركة آبل عن نظارة الواقع المختلط، التي تقدم مزيجًا من تجارب الواقع المعزز والافتراضي، في شهر يناير 2023، وذلك وفقًا للمحلل مينغ تشي كو.وتمت مشاركة آخر توقعات تاريخ الإصدار في مذكرة جديدة تبحث في مجالات النمو في صناعة نظارات الواقع الافتراضي.وتبحث المذكرة الجديدة على وجه التحديد في […]

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