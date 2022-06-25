2022/06/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى الإذاعي والتلفزيوني يحتفي بعادل عثمان: الفن إبداع في كل شيء والأعمال المتميّزة لن تنسى بغداد – ياسين ياس احتفى الملتقى الاذاعي والتلفزيوني بالممثل عادل عثمان للحديث عن مسيرته الفنية والابداعية بجلسة قدمها رئيس الملتقى صالح الصحن قائلا ان (عادل عثمان فنان هادىء في المشهد الثقافي والفني يساهم في بث روح التدفق الدرامي..نتطلع اليوم الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملتقى الإذاعي والتلفزيوني يحتفي بعادل عثمان:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملتقى الإذاعي والتلفزيوني يحتفي بعادل عثمان:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).