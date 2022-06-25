2022/06/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روائع كلثومية والفن الجميل في أمسيتين القاهرة – سيف الدين سلبي مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى مساء اليوم الاحد على المسرح الكبير منها يا اللي سامعني لكمال الطويل ، في قلبي غرام لعبد العظيم عبد الحق ، وحياتك يا حبيبي لسيد […]

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