2022/06/25 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق أبطال الدفاع المدني..بلا رعاية – زيد الحلّي بداية ارجو ان لا يُفهم من كلامي ، انني اتوجه باللوم لمديرية الدفاع المدني ، وجيشها المجاهد الحالي الذي يواجه بتحد وصبر وبطولة غول النار وخطورتها ، والكوارث الاخرى ، فلهم جميعا مديرا ومنتسبين ، الشكر والامتنان العالي ، لكني اشير الى […]

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