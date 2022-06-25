2022/06/25 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضاع عامل ياباني شريحة ذاكرة (فلاشة) عليها بيانات نحو نصف مليون شخص بعد قضاء ليلة في الخارج مع أصدقائه.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، وضع الشريحة في حقيبته قبل الخروج في المساء، لاحتساء بعض المشروبات في مدينة أماغاساكي، شمال غرب أوساكا.وذكرت تقارير إعلامية […]

ظهرت المقالة “كارثة” بمدينة يابانية..



ضياع بيانات نصف مليون شخص أولاً على ايرث نيوز.

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