"القطار الويلزي" يقترب من الدوري الأميركي

2022/06/25 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب المهاجم الدولي الويلزي، غاريث بايل، الذي وصل عقده مع فريقه الحالي، ريال مدريد، الإسباني، إلى نهايته، والمتوج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من الانتقال إلى نادي لوس أنجليس أف سي، المشارك في الدوري الأميركي، حسب ما أفادت، السبت، العديد من وسائل الإعلام.

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